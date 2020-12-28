Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк відповіла на запрошення взяти участь у шоу «Холостячка»

Як передає Рoliteka.net, відповідні кадри з'явилися в Instagram.

На відео відображено, як Нікітюк в компанії друзів, серед яких і Володимир Остапчук з дружиною Христиною, сидять в барі. У якийсь момент Нікітюк підняла келих з коктейлем і вирішила висловитися.

"Офіційна заява", - підписані кадри.

"Піднімаємо телефончики. Всі піднімаємо телефони. Останнім часом всіх мучить одне і те ж питання: «Чи піду я в «Холостячку». Відповідаю:"Я ще не знаю, дякую", - сказала Леся і розсміялася.

"Сенсація, сенсація", - чути голос за кадром.

Нагадаємо, раніше у себе в Instagram Ольга Полякова заявила, що бачить наступною холостячкою саме Лесю. Вона записала сторіс, в якому запропонувала подрузі взяти участь в шоу.

Ідею Ольги підхопив колишній партнер Лесі по танцях, молодий хореограф Макс Єжов. Він заявив, що така красива жінка не повинна бути одна. Крім цього, Макс виявив бажання боротися за серце Лесі на проекті.

Підтримали флешмоб також Володимир і Христина Остапчуки. Вони записали відео, заявивши, що мріяли б побачити наступною холостячкою саме Нікітюк.

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