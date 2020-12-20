Известная украинская телеведущая Леся Никитюк предстала в стильном образе

Звезда каждый раз впечатляет своими совершенными изгибами, выгодно их подчеркивая, сообщает Politeka.net.

В этот раз белокурая кокетка заставила завидовать своей красоте. Никитюк надела черную футболку, которая обтянула шикарные формы.

Также телеведущая позировала в тесных джинсах, красиво выделившие ее бедра и талию.

Завершили образ звезды стильные украшения.

Леся пристально смотрела в камеру.

В посте украинская знаменитость подняла тему благотворительности и предложила подписчикам помочь детской больнице.

"В этом году Святой Николай останется дома, сами понимаете ситуацию и его почтенный вик😁", - написала звезда.

За четыре часа пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Как всегда нереальная😳🥂❤️", " Вау вау вау😍🔥", "Леся,ты крутая, спасибо что делаешь такие дела! Счастья тебе и любви море!❤️", "Леся ты шикарна💕💕💕💕", "Ты удивительная 💕 обожаю твой характер 😘", "Ваааау, Красотка😍😍😍", "Хорошая наша Леся Украинка ... 😍😍❤️", "Доброе дело сделано)", "Лесюнька молодчинка 👏👏👏", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк и ее водитель во время съемок шоу "Le Маршрутка" остановились возле поля, чтобы отдохнуть от дороги. После сна знаменитость заметила, что воры вынесли ценный багаж из транспорта.

Никитюк сообщила, что в первую очередь у них украли телефоны и навигатор. После неприятного инцидента звезда сообщила, что теперь будет страховать свои вещи.

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк записала уже несколько треков, один из которых даже стал саундтреком к тревел-шоу Le Маршрутка. Никитюк вдохновилась украинскими дорогами.

Напомним, что беспардонная Никитюк заставила мужчин помериться своими "достоинствами»:" будем ждать на Холостячку".

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, слабонервных просит не смотреть: "как выглядит рана...", фото.

Также Politeka писала, что подвыпившая Никитюк обтянула аппетитные формы тесным платьем, вид сзади впечатляет: "Ослепительная!".