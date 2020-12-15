Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк ошеломила безупречной фигурой, примеряв облегающее платье

Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Кто и где встречает НР? Я буду на балконе», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Никитюк позирует в облегающем платье, демонстрируя безупречную фигуру во всей красе. В руках красотка держит бокал с шампанским, игриво поглядывая в кадр.

«Ослепительная», «богиня», «Леська – красотка», «Леська, а не холодно?», «Леся какая же вы клёвая, энергичная и светлая😘😘�� вы лучшая», «невероятно красивая», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до эого, телеведущая Леся Никитюк взбудоражила публику новой выходкой

33-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вызывающей позе.

Дерзкая Никитюк с высоким хвостиком в черном мини-платье, ажурных колготках и стильных ботинках раскорячилась на столе перед зеркалом. Девушка бесстыдно раздвинула ноги, прикрыв "срам" складками юбки.

При этом Леся хищно посмотрела в камеру.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.