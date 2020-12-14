Популярная украинская ведущая Леся Никитюк попробовала себя в роли «холостячки» и заставила мужчин сражаться за свое внимание
Звезда поделилась новым забавным видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, Никитюк снялась в креативной рекламе, где ей предстояло примерить роль роковой красотки, за которую сражаются мужчины. Так, в начале видео подруга Леси говорит, что ее хотят пригласить на роль новой «холостячки» в одноименный проект.
«А мужики красивые будут? Или так, как в этом году?», - интересуется Леся.
В этот момент в кадре появляются двое мужчин в костюмах борцов.
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«А покажите-ка, уважаемые мужики, свою колбасу», - обращается к ним ведущая.
В этот момент мужчины достают откуда-то палки колбасы, а затем Леся предлагает им сразиться и решить, чья колбаса лучше.
Поклонники ведущей оценили ее юмор в комментариях к видео.
«Кто хочет видеть Лесю следующей Холостячкой?», «Браво тонюсенький намечик на холостячку. Это заявка на победу», «Уже просто слов нет», «Правильно! Я считаю, что настоящую любовь никогда не найдешь на таких шоу», «Будем ждать тебя на холостячке!», «Леся, давай в шоу холостячка! Хотелось бы тебя увидеть там», - пишут люди.
Напомним, шальная Никитюк перестаралась с эпатажем и показала, что у нее под юбкой: "На второй сезон "Холостячки!".
Как сообщала Politeka, беда настигла Лесю Никитюк, появились кадры рискованной операции: "О Господи, держитесь".
Также Politeka писала, что скандальная Никитюк выставила напоказ "пятую точку" и разгневала "бюджетными" покупками: "Я же богатая".