Вид сзади даже лучше, чем спереди

Телеведущая Леся Никитюк заставила публику охнуть своим откровенным образом

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с подружкой.

Никитюк вырядилась в ультракороткое платье черно-золотистого цвета и красные сапожки на высоком каблуке. "Тесная" ткань еле-еле прикрыла ее упругие ягодицы (лучше и не думать, что произойдет, если Леся случайно нагнется).

На одном из фото длинноногая Никитюк все-таки сверкнула тем, что у нее под юбкой - спасибо фотографу, снявшего красоток откуда-то снизу.

В подписи довольная Леся напомнила публике об Андрееве Дне - 13 декабря, когда незамужним девушкам можно гадать на суженого.

"Праздник Андрея через 2 дня!!! Готовы гадать девочки??? Всё равно не сбудется 🤣🤣🤣", - говорится в подписи.

Пользователи тут же кинулись обсуждать увиденное, а некоторые посоветовали телеведущей податься в следующие "Холостячки", дабы найти свою любовь.

"Я всегда так гадаю: если что-то хорошее выпало, значит сбудется, а если плохое, то все эти гадания - полный бред😂😂"

"На 3 фото у тої тьоті шось із каблуком🙈😂"

"Ух девчонки, вы 🔥😍💗"

"Леся иди на второй сезон Холостячки😉"

"Нужно гадать на песнях Алегровой и Михаила Поплавского😉 Точно сбудется😁😁😁"

"Красотки на всю голову 🔥"

"Я загала собі такі ноги, як у вас Леся🔥. Просто ❤️"

"Леся Вы невероятно красивая !!! Такая фигурка нереально! На каблуках просто королева! ❤️"



"Ох...эти ноги!😍😍❤"

"Вид сзади, даже лучше, чем спереди)))"

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.