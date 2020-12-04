На фото как девушка в возрасте 17 лет

Телеведущая Леся Никитюк произвела фурор переменами во внешности

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых похвасталась новой прической.

Леся вышла на балкон, там, видимо, освещение лучше, и сфотографировалась в коротеньком вязаном пуловере розового оттенка и модных светло-голубых джинсах с завышенной талией.

Главным событием стала новая прическа телеведущей. Блондинка наростила волосы и теперь стала владелицей роскошной копны до пояса.

Довольная Леся спросила мнение публики: "Хорошо с длинными??😍".

Пользователи кинулись обсуждать внешность звезды:

"Ох и ах 🌺"

"Я сначала подумала, что это какая-то девушка в возрасте 17 лет, не более, ей богу"

"неужели вам нравится такой фасон джинс. вы ж в них как коровы. Неужели не хочется подчеркнуть красивую фигуру, а не уничтожить её...? 🤮" - "это мне пишет человек с татуировкой коня на пузе🤣"

"Красавица в любом образе😍😘"

"Рапунцель розпустила коси 😍🔥"

"Краще, мабуть, ніж з короткими😂"

"Классно😍, но на себя не похожа😎"

"С длинными красиво, но надо убрать перепаленные концы 😉" - "это нарощенные волосы, там нет перепаленных концов. Это стиль стрижки такой. Концы тонкие чтоб смотрелось натурально и никто не понял что волосы не ее"

"Очень🔥🔥🔥 Мужчинам нравятся длинные волосы 🤩🤩🤩"

Ранее мы сообщали, взбалмошная Никитюк эпатировала публику лысым видом - из одной крайности в другую. Так, звезда появилась в одном из эфиров шоу "Танці з зірками" со специальной резиновой накладкой на голове - казалось, будто бы она вообще без волос.

Кроме того, отдельное недоумение у публики вызвал ее наряд: черная балетная пачка с полупрозрачным вышитым верхом и "чучело" лебедя на шее.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.