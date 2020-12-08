Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, через что прошла вместе со своим четырехлапым другом
Звезде пришлось отвезти своего пса Рафика к ветеринару на операцию из-за серьезной патологии, передает Politeka.net. Она выложила кадры из клиники на своей странице в соцсети "Инстаграм".
Леся Никитюк ведет микроблог от лица своего питомца и в одном из постов поделилась неприятной новостью: песику потребовалась кастрация. Девушка отвезла Рафика на процедуру, чтобы избежать осложнений.
"У хозяйки нет выбора... мои бубенчики так и не увидели этот прекрасный мир;(( они остались внутри!
Нужно удалить их, есть риск онкологии", - идет речь в сообщении.
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Позже уже на своей официальной странице Леся разместила совместное фото с собачкой, к голове которой прикрепили оградительный конус. В знак поддержки, хозяйка надела точно такое же приспособление.
"И в горе, и в радости", - трогательно подписала пост снимок телеведущая. Она также выложила кадры Рафика в камере для анестезии и на операционном столе.
Пользователи соцсети поддержали Лесю Никитюк в комментариях:
"Манюнь😔 как же тяжело они отходят от наркоза"; "Был пацан инет пацана"; "Это шоб Леся от блох не чесалась?)"; "Блин, ну как вам такое в голову приходит 😂 я упала со стула просто 😆😆"; "Настоящая женщина, своих не бросает"; "Леся, ты солидарна с Рафиком !!!! 👍що ему не обидно"; "Вы присутствовали на операции ?? 😲😲😲 вы смелая... увидеть мои фотографии Рафика от нас"; "Его так трясло, Лесь, ты не рыдала? жалко как-никак"; "О Господи, держитесь. Операция - это страшно".
Напомним, что Леся Никитюк поделилась рецептом вкуснейшего печенья, до Мастер Шефа недалеко
Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.