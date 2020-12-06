Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась рецептом безупречного печенья, восхитив поклонников
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Дом, милый дом. Прекрасный домашний вечер. Украшаем елку, но пока съедобную. Рецепт девочки обалденный», - говорится в сообщении.
Так, рассказывает Никитюк, для печенья нужно взять:
- 2 яйца;
- Сахар (100 гр);
- Молоко (110 мл);
- Сыр (175 гр);
- Мука рисовая (100 гр);
- Разрыхлитель (3 гр);
- Соль;
- Ванилин.
«Яйца взбить с сахаром, добавить все другие ингредиенты. Тесто должно быть как густая сметана», - говорится в тексте сообщения.
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Уточним, что мимо такой выходки кумира ее поклонники оставить без внимания не могли. Хотя многие из них рассказали, что звезде недалеко до Мастер Шеф.
«Я знаю точно, к кому приду в гости», «хозяюшка», «Ой, как классно», «Леся – кинь рецепт», «красота», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что телеведущая Леся Никитюк произвела фурор переменами во внешности.
33-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых похвасталась новой прической.
Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.
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