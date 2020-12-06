Кадры говорят сами за себя

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась рецептом безупречного печенья, восхитив поклонников

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Дом, милый дом. Прекрасный домашний вечер. Украшаем елку, но пока съедобную. Рецепт девочки обалденный», - говорится в сообщении.

Так, рассказывает Никитюк, для печенья нужно взять:

2 яйца;

Сахар (100 гр);

Молоко (110 мл);

Сыр (175 гр);

Мука рисовая (100 гр);

Разрыхлитель (3 гр);

Соль;

Ванилин.

«Яйца взбить с сахаром, добавить все другие ингредиенты. Тесто должно быть как густая сметана», - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что мимо такой выходки кумира ее поклонники оставить без внимания не могли. Хотя многие из них рассказали, что звезде недалеко до Мастер Шеф.

«Я знаю точно, к кому приду в гости», «хозяюшка», «Ой, как классно», «Леся – кинь рецепт», «красота», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что телеведущая Леся Никитюк произвела фурор переменами во внешности.

33-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых похвасталась новой прической.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.