Известная украинская телеведущая и бывшая участница проекта "Танцы со звездами" Леся Никитюк похвасталась результатами своего шопинга
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Никитюк в соцсети.
Так, телеведущая показала свой сегодняшний лук и рассказала, что у нее была непростая задача - отправиться на шопинг и купить новогоднюю одежду.
"Задача - пробежаться по магазинам и собрать новогоднего шмотья!!! И так первый бюджетный лук. Как вам?" - спросила Леся у фолловеров.
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Как видно на фото, Леся решила приобрести кофточку с блестками, что очень актуально в преддверии зимних праздников. Дополнила образ она стильными джинсами с высокой посадкой, которые прекрасно подчеркивают красивые формы телеведущей.
Она не стала скрывать и расценок своих покупок. Джинсы ей обошлись в 1129 грн, а кофточка - в 799 грн.
Впрочем, не все фолловеры согласились с тем, что такие покупки являются "бюджетными".
"Бюджетный? Вы что...", "Бюджетный для богатеньких", "Бюджетный? Не каждая пенсионерка может себе позволить", "Фигурка - огонь", "Красотка", "Какие ягодицы!", "Очень красивая", "Кофточка - лакшери", "Очень красивые джинсы", "Вы - бомба", - пишут в комментариях.
Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.
Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадою.