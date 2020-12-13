Понимание о "бюджетности" у всех разное

Известная украинская телеведущая и бывшая участница проекта "Танцы со звездами" Леся Никитюк похвасталась результатами своего шопинга

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Никитюк в соцсети.

Так, телеведущая показала свой сегодняшний лук и рассказала, что у нее была непростая задача - отправиться на шопинг и купить новогоднюю одежду.

"Задача - пробежаться по магазинам и собрать новогоднего шмотья!!! И так первый бюджетный лук. Как вам?" - спросила Леся у фолловеров.

Как видно на фото, Леся решила приобрести кофточку с блестками, что очень актуально в преддверии зимних праздников. Дополнила образ она стильными джинсами с высокой посадкой, которые прекрасно подчеркивают красивые формы телеведущей.

Она не стала скрывать и расценок своих покупок. Джинсы ей обошлись в 1129 грн, а кофточка - в 799 грн.

Впрочем, не все фолловеры согласились с тем, что такие покупки являются "бюджетными".

"Бюджетный? Вы что...", "Бюджетный для богатеньких", "Бюджетный? Не каждая пенсионерка может себе позволить", "Фигурка - огонь", "Красотка", "Какие ягодицы!", "Очень красивая", "Кофточка - лакшери", "Очень красивые джинсы", "Вы - бомба", - пишут в комментариях.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадою.