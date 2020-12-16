"Уже не так болит..."

Украинская звезда Леся Никитюк рассказала, как себя чувствует после операции ее четырехлапый друг Рафик

Новые кадры появились в личном микроблоге звезды в Instagram.

По ее словам, пес хорошо себя чувствует после операци и ему скоро снимут швы.

"Рафик-джан, расскажи, как у тебя дела. Расскажи, что у тебя уже дела идут лучше, тебе уже не так болит рана. Так, слабонервным просьба не смотреть", - заявила экс-ведущая "Орла и решки" и показала шрам у своего четырехлапого друга внизу живота.

Леся Никитюк также добавила, что обрабатывает швы Рафику специальным спреем.

"Как выглядит рана. Ну тут ничего страшного нет, скоро снимем швы. Я мажу специальным средством, таким дезинфицирующим спреем. Пес чувствует себя хорошо и много уже ест", - добавила она, показывая Рафика в кадре.

Ранее Леся Никитюк рассказывала, что ее четырехлапого друга Рафика пришлось отвезти на операцию к ветеринару, чтобы его кастрировать. И медлить было нельзя из-за патологии.

"У хозяйки нет выбора... мои бубенчики так и не увидели этот прекрасный мир, они остались внутри! Нужно удалить их, есть риск онкологии", - писала телеведущая в микроблоге.

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