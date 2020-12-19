Известная украинская телеведущая Леся Никитюк стала жертвой ограбления

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, на "Новом канале", где работает Леся, рассказали, что знаменитость обокрали во время путешествий по Черниговской области.

В частности, во время съемок шоу "Le Маршрутка" телеведущая и ее водитель, который был за рулем автобуса "Богдан", остановились возле поля, чтобы отдохнуть от дороги. После сна знаменитость заметила, что потеряла немало вещей. Грабители вынесли ценный багаж из транспорта.

Никитюк сообщила, что в первую очередь у них украли телефоны и навигатор. Также, по словам ведущей, забрали и более габаритный багаж. После неприятного инцидента звезда сообщила, что теперь будет страховать свои вещи.

Украинская знаменитость удивилась, зачем грабителям понадобились такие габаритные вещи, и как они их тащили через поле.

"Грабители забрали турецкие коврики, югославский костюм, вынесли холодильник, телевизор, микроволновую печь, вытяжку. Не понимаю, кому нужен сервант? Они что, через поле его тащили? Из всех дорогих вазонов забрали рододендрон", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк показала новое забавное видео, на котором запечатлено, как она в тесных лосинах и топе занимается на орбитреке, а подружка снимает ее на телефон. Стоит отметить, что кадры снятые подружкой и вид тренировки Леси со стороны заметно отличаются.

Напомним, что беспардонная Никитюк заставила мужчин помериться своими "достоинствами»:" будем ждать на Холостячку".

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, слабонервных просит не смотреть: "как выглядит рана...", фото.

Также Politeka писала, что подвыпившая Никитюк обтянула аппетитные формы тесным платьем, вид сзади впечатляет: "Ослепительная!".