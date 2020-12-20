Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показалась с «округлившимся» животиком в окружении звездного красавчика

Как рассказывает Politeka, фотография была размещена на фан-странице знаменитостей в Instagram.

«Боже, как это мило 😅», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии довольный Сергей Притула поддерживает «беременный» живот Леси Никитюк. Сама телеведущая при этом выглядит в явном замешательстве.

«Милые», «как мило», «Леся беременна?», «Надеюсь скоро так и будет», - пишут поклонники звездной пары.

Как мы рассказывали до этого. известная украинская телеведущая Леся Никитюк предстала в стильном образе

В этот раз белокурая кокетка заставила завидовать своей красоте. Никитюк надела черную футболку, которая обтянула шикарные формы.

Также телеведущая позировала в тесных джинсах, красиво выделившие ее бедра и талию.

Завершили образ звезды стильные украшения.

В посте украинская знаменитость подняла тему благотворительности и предложила подписчикам помочь детской больнице.

"В этом году Святой Николай останется дома, сами понимаете ситуацию и его почтенный вик😁", - написала звезда.

Напомним, что беспардонная Никитюк заставила мужчин помериться своими "достоинствами»:" будем ждать на Холостячку".

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, слабонервных просит не смотреть: "как выглядит рана...", фото.

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