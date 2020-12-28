Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк ответила на приглашения участвовать в шоу «Холостячка»

Как передает Рoliteka.net, соответствующие кадры появились в Инстаграм.

На видео запечатлено, как Никитюк в компании друзей, среди которых и Владимир Остапчук с женой Кристиной, сидят в баре. В какой-то монет Никитюк подняла бокал с коктейлем и решила высказаться.

«Официальное заявление», - подписаны кадры.

«Поднимаем телефончики. Все поднимаем телефоны. Последнее время всех мучит один и тот же вопрос: «Пойду ли я в «Холостячку». Отвечаю: «Я еще не знаю, спасибо», - сказала Леся и рассмеялась.

"Сенсация, сенсация", - слышен голос за кадром.

Напомним, ранее у себя в Инстаграм Ольга Полякова заявила, что видит следующей холостячкой именно Лесю. Она записала сторис, в котором предложила подруге поучаствовать в шоу.

Идею Ольги подхватил бывший партнер Леси по танцам, молодой хореограф Макс Ежов. Он заявил, что такая красивая женщина не должна быть одна. Кроме этого, Макс выявил желание бороться за сердце Леси на проекте.

Поддержали флешмоб также Владимир и Кристина Остапчуки. Они записали видео, заявив, что мечтали бы увидеть следующей холостячкой именно Никитюк.

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