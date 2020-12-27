Українська співачка Оля Полякова поділилася милими кадрами в компанії старшої дочки

Як повідомляє Politeka.net, Оля Полякова встигає і виступати, і з дітьми веселитися, і в різноманітних шоу брати участь. Зоряна мама не раз показувала на своїй сторінці в Instagram домашні сварки і скандали – під час прямих ефірів глядачі спостерігали, як старша дочка Полякової - Маша плакала, билася з молодшою сестрою Алісою, після чого вони мирилися.

Цього разу співачка розчулила мережу веселим роликом, на якому намагається розбудити старшу дочку.

В опублікованому ролику видно, як Маша, прокинувшись, лежить під теплою ковдрою, але збирається знову заснути. Її зіркова мама намагається до неї достукатися і розбудити, адже годинник показує 12:15, але та спить навіть, коли на вулиці вже обід. Ця сімейна ідилія, судячи з щасливої атмосфери, припала до душі кожному учаснику. «Маш, вставай. Вже 12:15 і тебе ніхто не пошкодує!» - зі сміхом сказала співачка, продовжуючи знімати відео.

В кінці вона вирішила і зовсім показати користувачам мережі, який бардак в кімнаті у Маші: «А тепер покажемо, який у тебе в кімнаті бардак», - зазначила вона.

Судячи з кадрів співачка перебільшує, ніякого бардаку в кімнаті не видно. Варто також відзначити, що співачка постала перед шанувальниками без косметики, захопивши своєю природною красою.

Дивлячись на зоряну маму і її доньку хочеться сказати, що Маша просто копія Полякової-старшої і обидві хороші навіть після пробудження.

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А ще Politeka писала, що Оля Полякова в образі ніжної "мадами" заворожила червоними губами і зоною декольте.

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