Украинская певица Оля Полякова поделилась милыми кадрами в компании старшей дочери
Как сообщает Politeka.net, Оля Полякова успевает и выступать, и с детьми веселиться, и в разнообразных шоу участвовать. Звездная мама не раз показывала на своей странице в Instagram домашние ссоры и скандалы – во время прямых эфиров зрители наблюдали, как старшая дочь Поляковой - Маша плакала, дралась с младшей сестрой Алисой, после чего они мирились.
В этот раз певица умилила сеть веселым роликом, на котором пытается разбудить старшую дочь.
В опубликованном ролике видно, как Маша, пробудившись, лежит под теплым одеялом, но собирается вновь уснуть. Ее звездная мама пытается к ней достучаться и разбудить, ведь часы показывают 12:15, но та спит даже, когда на улице уже обед. Эта семейная идиллия, судя по счастливой атмосфере, пришлась по душе каждому участнику. «Маш, вставай. Уже 12:15 и тебя никто не пожалеет!» — со смехом сказала певица, продолжая снимать видео.
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В конце она решила и вовсе показать пользователям сети, какой бардак в комнате у Маши: «А теперь покажем, какой у тебя в комнате бардак», - отметила она.
Судя по кадрам певица преувеличивает, никакого бардака в комнате не видно. Стоит также отметить, что певица предстала перед поклонниками без косметики, восхитив своей естественно красотой.
Смотря на звездную маму и ее дочь хочется сказать, что Маша просто копия Поляковой-старшей и обе хороши даже после пробуждения.
Напомним, Полякова скопировала образ известной певицы-красотки, сходство удивляет.
А еще Politeka писала, что Оля Полякова в образе нежной "мадамы" заворожила алыми губами и зоной декольте.
Также Politeka сообщала, что эпатажная Полякова решилась на смелый эксперимент с DZIDZIO, сеть кипит.