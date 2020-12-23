Популярная украинская певица Оля Полякова впечатлила образом для шоу "Маски", который скопировала у другой звезды

Одно из фото певицы, опубликованное исполнительницей несколько дней назад и которое было сделано во время съемок шоу "Маска", получило неоднозначные отзывы. Все дело в образе популярной знаменитости.

В то время как Полякова должна комментировать исполнение, постановки участников, их вокальные данные, и другие детали подмечать, чтобы разгадать их личность, сама она удивила сменой образа.

Ольга примерила необычное платье с вырезами и сеточкой на талии, а также подкрутила светлые локоны, сделав «гофре». Несмотря на то, что созданный стильный образ знаменитости всем понравился, некоторые вспомнили, что ранее нечто подобное уже носила Елена Карлеуша, которая является сербской певицей.

Девушка потратила миллионы долларов на пластические операции. Поэтому в сети подметили, что многие знаменитости схожи между собой внешне, особенно с одинаковыми нарядами Плюс платиновый блонд, который с легкой руки теледивы стал супертрендом.

«Но наша DIVA оригинальна✨; ничего страшного, что они одеты также; вам следует уметь интриговать сильнее; ой, здесь две красавицы копии; Омг .... так смешно. Люди и разные художники имеют право носить то, что хотят, тем более им идет!; Мне кажется, оригинал проиграл».

До этого звезда выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" яркое фото, для которого позировала на карусели. Знаменитость очутилась верхом на коне в рельефной куртке телесного цвета с "оторванными" рукавами, ее голову увенчала золотистая корона с длинными шипами.

«Омолодили так омолодили 😉 прям не узнать 🔥👍; Уже говорили, что на Дорофееву похожа?))) А мне тоже на Дорофееву стала похожа. Ну что помолодела, так уж точно👍; да, это Дорофеева 😆😆😆; Прям куколка Барби!!! Совершенно другая, наша новая Оля; Вы очень красивая,вам так идёт эта пластика лица😍; Очень красивая)))Но не похожа на себя)».

Напомним, безбашенная Полякова показала, как квасит с Ефросининой и Плакидюк, все закончилось в ванной.

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