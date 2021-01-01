Популярная украинскаяпевица Тина Кароль поделилась домашним видео с поздравлением поклонников

Артистка решила поздравить поклонников в новогоднюю ночь и записала специальное видеообращение рядом с елкой. Праздничным образом Тины стало простое нежно-бежевое платье на тоненьких лямках.

Тина также решила не надевать лишние украшения. Вместо этого артистка надела лишь аккуратные сережки с камнями, дополнила "лук" простой прической и нанесла любимый макияж с акцентом на естественность.

В ролике звезда трогательно обратилась к фанатам, пожелав им всего самого лучшего.

Поклонники также ответили звезде:

«Видеть безграничную улыбку Тины самый лучший подарок; Красивые крупинки спускают с небес, Застенчивые льдинки желают Вам чудес! Огромные сугробы дают тепло, уют… Из года в год мы ожидаем счастье, Добра, любви и теплоты; С Новым Годом!🥳 роскошная даже дома🥳🥳; С Новым годом! Всем крепкого здоровья и побольше радости❤️😍💖🎉🥳; Пусть все мечты сбываются! ♥️🥰; Ууу 😍 Тиночка, тебе того же . Люблю❤️; С Новым Годом! Исполнения желаний в Новом году! :)».

В этом году звезды приняли участие в съемках новогодних шоу задолго до праздника. Чтобы отснять концертную программу в условиях карантина, артисты работали в новом для них режиме. Также поклонники решили напомнить, как выглядело предыдущее выступлением их любимой артистки.

Не обошлось и без пикантных моментов. Все дело в том, что поклонники в комментариях под архивным роликом Тины заметили моменты, в которых мелькал и Дан Балан. С артистом Кароль приписывали бурный роман и во время их совместных съемок на шоу «Голос» между парой было немало неоднозначных моментов.

Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: «Ауф, какая волчица…».

Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "Танцям з зірками", реакция артистки удивила