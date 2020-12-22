Украинская певица Тина Кароль обворожила смелым образом возле новогодней елки

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц артистки в Инстаграм появился снимок, на котором загорелая подтянутая Тина Кароль позировала рядом с телеведущей Марией Третьяковой. Эффектные блондинки были одеты в очаровательные вечерние платья.

Тина предстала в оригинальном черном наряде с разрезами. Она засветила стройную ножку в разрезе на ноге, и красивую зону декольте в необычном разрезе вверху платья. Волосы певицы были традиционно уложены волнами, а макияж привлекал взгляды поклонников.

Мария была одета в яркое красное платье с перьями. В руках красотка держала бокал с шампанским.

«Две любимые женщины в одном фото», - подписали фото авторы аккаунта.

За короткое время пост собрал массу приятных отзывов.

«Можно эту фотографию превратить в реальность?», «Нереально», «Как красиво», «Вау», «Наши девочки», «Лучшие», «Мария как будто пьяненькая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль приняла участие в съемке на улице. Красотка была одета в теплую шапочку, но от декольте отказаться не смогла. Известно, что Тина снималась для новогоднего концерта.

Напомним, что Тина Кароль получила по заслугам, неожиданное обращение певицы: "Больше ничего не умею...".

Как сообщала Politeka, Кароль отбросила стыд ради безумных экспериментов с имиджем: "От пикси-стрижки до прозрачных платьев".

Также Politeka писала, что чувственная Кароль в одной маечке показала свою силу страсти: "Без любви тоска".