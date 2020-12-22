Украинская певица Тина Кароль обворожила смелым образом возле новогодней елки
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц артистки в Инстаграм появился снимок, на котором загорелая подтянутая Тина Кароль позировала рядом с телеведущей Марией Третьяковой. Эффектные блондинки были одеты в очаровательные вечерние платья.
Тина предстала в оригинальном черном наряде с разрезами. Она засветила стройную ножку в разрезе на ноге, и красивую зону декольте в необычном разрезе вверху платья. Волосы певицы были традиционно уложены волнами, а макияж привлекал взгляды поклонников.
Мария была одета в яркое красное платье с перьями. В руках красотка держала бокал с шампанским.
«Две любимые женщины в одном фото», - подписали фото авторы аккаунта.
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За короткое время пост собрал массу приятных отзывов.
«Можно эту фотографию превратить в реальность?», «Нереально», «Как красиво», «Вау», «Наши девочки», «Лучшие», «Мария как будто пьяненькая», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Тина Кароль приняла участие в съемке на улице. Красотка была одета в теплую шапочку, но от декольте отказаться не смогла. Известно, что Тина снималась для новогоднего концерта.
Напомним, что Тина Кароль получила по заслугам, неожиданное обращение певицы: "Больше ничего не умею...".
Как сообщала Politeka, Кароль отбросила стыд ради безумных экспериментов с имиджем: "От пикси-стрижки до прозрачных платьев".
Также Politeka писала, что чувственная Кароль в одной маечке показала свою силу страсти: "Без любви тоска".