Українська співачка Тіна Кароль не перестає вражати фанатів своїми перетвореннями в кліпах

Українська співачка Тіна Кароль за п'ятнадцять років своєї музичної кар'єри представила безліч кліпів. У більшості з них артистка намагалася не повторювати образи і завжди змінювала стиль, манеру виконання і навіть власний імідж.

Заради ефектного виконання співачка завжди намагалася донести свою правду життя. Цього року Кароль відсвяткувала ювілей з дня початку своєї кар'єри, тому шанувальники активно згадують найзухваліші образи знаменитості.

Зокрема, в кліпі можна помітити нарізку з кращих і найпопулярніших кліпів Тіни за всі роки її роботи. Співачка, як видно, експериментувати зовсім не боялася: чоловічі стрижки, непристойні сукні, оверсайз костюми на голе тіло і сукні з шовку.

Зараз же зірка виступає в стриманому і класичному стилі, а з приводу своїх робіт говорить лише одне:

"Знайти своїх-це щастя, втратити - випробування. Але набуття "своїх» можливо тільки тоді, коли перестаєш Шукати « - говорила Кароль під час інтерв'ю, пов'язаного з презентацією кліпу»знайти своїх".

Як відомо, цього року Тіна Кароль святкувала п'ятнадцятиріччя своєї музичної кар'єри. Спеціально до ювілею, артистка представила шанувальникам унікальну роботу-новий альбом»знайти своїх". А також зняла кліп-трилогію, до якої увійшли перші три композиції з її нових робіт.

Нещодавно на своїй сторінці в Instagram Кароль також вирішила поділитися роликом, в якому постала в чуттєвому образі –простий білій майці і з мінімумом макіяжу на обличчі.

Заставка-зображення було супроводжено першими словами з пісні» знайти своїх " і стало своєрідною оновленою обкладинкою до альбому, яку можна побачити при прослуховуванні альбому в додатках.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала топ спокусливих образів в білому, кадри гаряче вогню:»Ауф, яка вовчиця...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль пікантними вирізами вразила наповал глядачів"Танців з зірками".

Також Politeka писала, що Кароль зробили зауваження під час підготовки до "танців з зірками", реакція артистки здивувала