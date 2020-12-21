Украинская певица Тина Кароль не перестает поражать фанатов своими преображениями в клипах

Украинская певица Тина Кароль за пятнадцать лет своей музыкальной карьеры представила множество клипов. В большинстве из них артистка старалась не повторять образы и всегда меняла стиль, манеру исполнения и даже собственный имидж.

Ради эффектного исполнения певица всегда старалась донести свою правду жизни. В этом году Кароль отпраздновала юбилей со дня начала своей карьеры, поэтому поклонники активно вспоминают самые дерзкие образы знаменитости.

В частности, в клипе можно заметить нарезку из лучших и самых популярных клипов Тины за все года ее работы. Певица, как видно, экспериментировать совсем не боялась: мужские стрижки, неприличные платья, оверсайз костюмы на голое тело и платья из шелка.

Сейчас же звезда выступает в сдержанном и классическом стиле, а по поводу своих работ говорит лишь одно:

«Найти своих - это счастье, потерять - испытание. Но обретение "своих" возможно только тогда, когда перестаешь искать» - говорила Кароль во время интервью, связанного с презентацией клипа «Найти своих».

Как известно, в этом году Тина Кароль праздновала пятнадцатилетие своей музыкальной карьеры. Специально к юбилею, артистка представила поклонникам уникальную работу – новый альбом «Найти своих». А также сняла клип-трилогию, в которую вошли первые три композиции из ее новых работ.

Недавно на своей странице в Инстаграм Кароль также решила поделиться роликом, в котором предстала в чувственном образе –простой белой майке и с минимумом макияжа на лице.

Заставка-изображение было сопровождено первыми словами из песни «Найти своих» и стало своеобразной обновленной обложкой к альбому, которую можно увидеть при прослушивании альбома в приложениях.

Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: «Ауф, какая волчица…».

Как сообщала Politeka, Тина Кароль пикантными вырезами сразила наповал зрителей "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "Танцям з зірками", реакция артистки удивила