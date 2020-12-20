Українська співачка Тіна Кароль поділилася чуттєвим роликом з піснею зі свого ювілейного альбому

Як відомо, цього року Тіна Кароль святкувала п'ятнадцятиріччя своєї музичної кар'єри. Спеціально до ювілею, артистка представила шанувальникам унікальну роботу - новий альбом "Знайти своїх". А також зняла кліп-трилогію, до якої увійшли перші три композиції з її нових робіт.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Кароль також вирішила поділитися роликом, в якому постала в чуттєвому образі –простій білій майці і з мінімумом макіяжу на обличчі. Заставка-зображення було супроводжено першими словами з пісні» знайти своїх " і стало своєрідною оновленою обкладинкою до альбому, яку можна побачити при прослуховуванні альбому в додатках:

"Виявилося щастя в простому криється, знайти своїх і заспокоїтися...Сумую сильно...Чекаю зустрічі з вами....Слухай ювілейний альбом на стримминговых платформах», - написала артистка.

Шанувальники були вражені не тільки зворушливим співом Кароль, але ще і її простим і одночасно з тим дуже вдалим образом:

«Тіна, а як ми сумуємо🥺❤; Спасибі за вашу творчість💜 дуже класний альбом 💜; Ми теж до божевілля нудьгуємо💔🥺💫; Ми теж скучили ❤️; Наша ніжність 🕊️💜; Ми неймовірно сумуємо♥️ Чекаємо зустрічі 🙏 Спасибі за цей альбом💜; наша ніжна дівчинка, дуже любимо і сумуємо..❤ ️ ; Ми теж сумуємо, чудово☺❤️".

В цей же час шанувальники згадують кращі концертні образи зірки, а також її виступи в принципі. Найчастіше фанати відзначають, що лаконічні вбрання і відсутність прикрас роблять Тіну бездоганною.

При цьому яскравий макіяж з акцентом на червоні губи і зачіска в стилі «морських» хвиль стала вже чимось на зразок особистої візитної картки зірки. В атласній сукні на тонких лямках і рукою, повністю прикрашеної срібними блискітками Кароль станцювала без найменшого збентеження, розкуто виконуючи одну зі своїх кращих композицій.

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