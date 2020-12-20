Украинская певица Тина Кароль поделилась чувственным роликом с песней со своего юбилейного альбома

Как известно, в этом году Тина Кароль праздновала пятнадцатилетие своей музыкальной карьеры. Специально к юбилею, артистка представила поклонникам уникальную работу – новый альбом «Найти своих». А также сняла клип-трилогию, в которую вошли первые три композиции из ее новых работ.

В этот раз на своей странице в Инстаграм Кароль также решила поделиться роликом, в котором предстала в чувственном образе –простой белой майке и с минимумом макияжа на лице. Заставка-изображение было сопровождено первыми словами из песни «Найти своих» и стало своеобразной обновленной обложкой к альбому, которую можно увидеть при прослушивании альбома в приложениях:

«Оказалось счастье в простом кроется, найти своих и успокоиться...Скучаю сильно...Жду встречи с вами....Слушай юбилейный альбом на стримминговых платформах», - написала артистка.

Поклонники были впечатлены не только трогательным пением Кароль, но еще и ее простым и одновременно с тем очень удачным образом:

«Тина, а как мы скучаем🥺❤; Спасибо за ваше творчество💜 очень классный альбом 💜; Мы тоже до безумия скучаем💔🥺💫; Мы тоже скучаем, без такой любви одна тоска❤️; Наша нежность 🕊️💜; Мы невероятно скучаем♥️ Ждем встречи 🙏 Спасибо за этот альбом💜; наша нежная девочка, любим очень и скучаем..❤️; Мы тоже скучаем, великолепно😍❤️».

В это же время поклонники вспоминают лучшие концертные образы звезды, а также ее выступления в принципе. Чаще всего фанаты отмечают, что лаконичные наряды и отсутствие украшений делают Тину безупречной.

При этом яркий макияж с акцентом на алые губы и прическа в стиле «морских» волн стала уже чем-то вроде личной визитной карточки звезды. В атласном платье на тонких лямках и рукой, полностью украшенной серебряными блестками Кароль станцевала без малейшего смущения, раскрепощённо исполняя одну из своих лучших композиций.

Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: «Ауф, какая волчица…».

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