Співачка Тіна Кароль сколихнула проникливою промовою після важливої події у її житті
Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому подякувала публіці за підтримку (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
У кадрі Тіна з'явилася в синій шубці і з бежевою пов'язкою на голові. Артистка розпустила волосся, уклавши його витками на груди, і нанесла ніжний макіяж в рожевих тонах.
Кароль подякувала Culture Music Awards за нагороди "Артист року" і "Альбом року".
"Найнижчий уклін всім, хто голосував! Неймовірно, що альтернативне, народне, чесне голосування показує зовсім інші реалії шоу-бізнесу! Я буду горіти в любові до Вас і до сцени, і моє полум'я не згасне ніколи! Мій сенс життя - творити! До зустрічі наступного року, де обіцяю неймовірні сюрпризи", - йдеться у підписі.
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Тим часом, сама Кароль на відео зізналася, що ці нагороди - велика відповідальність.
"Завжди звучу для вас, тому що більше іншого нічого не вмію", - посміхнулася співачка.
Користувачі підтримали Тіну, запевнивши її, що вона гідна бути кращою:
"Заслужено!!!♥️"
"Гордість наша!❤️"
"Залікова шубка💜"
"Тіна, вітаю! Нехай у Вас все задумане вийде!"
"Вітаю, дорога! Ти гідна всіх нагород! ♥️"
Раніше ми повідомляли, Кароль показала закулісні кадри на "Голосі країни". Вона навела на себе камеру, полонивши пишними формами в шаленому V-подібному вирізі.
Дівчина була в бежевій шкіряній сукні і з пов'язкою на голові в тон вбрання. Волосся красуня традиційно злегка підкрутила, а також нанесла ніжний макіяж в бронзово-лілових тонах зі смокі-ефектом.
"Наша Богиня❤", - відгукнулися фанати.
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