Певица Тина Кароль всколыхнула проникновенной речью после важного события в ее жизни

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором поблагодарила публику за поддержку (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

В кадре Тина появилась в синей шубке и с бежевой повязкой на голове. Артистка распустила волосы, уложив их витками на грудь, и нанесла нежный макияж в розовых тонах.

Кароль поблагодарила Culture Music Awards за награды "Артист года" и "Альбом года".

"Нижайший поклон всем, кто голосовал! Невероятно, что альтернативное, народное, честное голосование показывает совершенно другие реалии шоу-бизнеса! Я буду гореть в любви к Вам и к сцене, и мое пламя не погаснет никогда! Мой смысл жизни - созидать! До встречи в следующем году, где обещаю невероятные сюрпризы", - говорится в подписи.

Тем временем, сама Кароль на видео призналась, что эти награды - большая ответственность.

"Всегда звучу для вас, потому что больше другого ничего не умею", - улыбнулась певица.

Пользователи поддержали Тину, уверив ее, что она достойна быть лучшей:

"Заслужено!!!♥️"

"Гордость наша!❤️"

"Зачетная шубка💜"

"Тина, поздравляю! Пусть у Вас все задуманное получится!"

"Поздравляю, дорогая! Ты достойна всех наград! ♥️"

Ранее мы сообщали, Кароль показала закулисные кадры на "Голосі країни". Она навела на себя камеру, пленив пышными формами в безумном V-образном вырезе.

Девушка была в бежевом кожаном платье и с повязкой на голове в тон наряда. Волосы красотка традиционно слегка подкрутила, а также нанесла нежный макияж в бронзово-лиловых тонах со смоки-эффектом.

"Наша Богиня❤", - откликнулись фанаты.

Напомним, что главная поклонница Кароль ошарашила сходством со звездой, фото "сестричек": "Две Тины".

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