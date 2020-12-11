Самая активная поклонница Тины Кароль показала совместные фото с кумиром, впечатлив своим сходством с певицей

Любители Кароль сформировали один из самых активных фан-клубов в Украине, за которым периодически следит и сама певица. Как пишет Politeka.net, в одном из фанатских сообществ в Инстаграм определились с самой активной поклонницей певицы.

«Поздравляем Алину Липницкую со званием ФанТиновца Года! Ты большая умничка, спасибо за то добро, что ты сделала для ФанТины. Любим и ценим! Дальше Больше», - говорится в публикации.

На страничке появились и фотографии самой девушки, на которых она позирует с Кароль на разных мероприятиях. Заметно, что юная красотка стремится подражать своему кумиру: у девушки светлые волосы, которые она завивает крупными локонами, как и Кароль, а также схожая манера наносить макияж с акцентом на алые губы.

Судя по всему, Алина действительно преданная фанатка, ведь у нее собралась уже солидная коллекция совместных фото с Тиной.

В сети не могли не отметить сходство двух красоток.

«поздравляю, ты заслужила, любим!», «Самые красивые!!! Это лучшая премия! Это лучший выбор!», «Два солнышка», «Очень похожи», «Сестрички», «Две Тины», «Две королевы», «Какие зайки», - пишут люди.

Напомним, трагедия Тины Кароль потрясла украинцев, не дай Бог пережить такое: "Больно".

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