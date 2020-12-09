Украинская певица Тина Кароль впечатлила размером бюста в нескромном платье

Как сообщает Politeka.net, бурный ажиотаж в соцсети "Инстаграм" вызвало видео, на котором звезда прокатилась в машине (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца). Тина Кароль сняла селфи, нарядившись в блестящее серебристом платье с огромным декольте.

Во время поездки исполнительница позировала на заднем сидении, показав свои роскошные прелести крупным планом. Благодаря большому люку салон авто оказался хорошо освещен, и поклонники смогли во всех деталях рассмотреть, что находится внутри декольте Тины Кароль. Судя по кадрам, артистка не надела под платье бюстгальтер.

Поклонники не остались равнодушны к таким кадрам и оставили свои отзывы:

"Доброе утро! Пусть зимнее настроение вас не покидает 💞😍"; "Соска"; "Лишь бы с*ськи светануть, очередная...🥴".

Ранее фанаты Тины Кароль восхитились другой, не менее выдающейся частью тела знаменитости. На опубликованном в одной из фан-групп фото она появилась в черном топе и раскованной позе, продемонстрировав пользователям соцсети стройные ноги и внушительные ягодицы. Тина Кароль распустила свои золотистые волосы и шаловливо спрятала под ними часть своего прекрасного лица. Образ дополнила ярко-красная помада, которая придала красотке еще большей женственности и страсти.

Напомним, что фигуристая Тина Кароль пленила судью «Мастер Шеф» Хименеса-Браво, сидеть на диете будет проще: «Шедевр».

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