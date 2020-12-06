Украинская певица Тина Кароль восхитила невероятной женственностью на новом снимке
Одна из самых ярких и неотразимых представительниц украинского шоу-бизнеса Тина Кароль делится со своей многомиллионной армией фанатов сногсшибательными снимками, передает Politeka.net
Ее фотографии молниеносно распространяют по группам воздыхатели. Так, в одной из фан-групп появился довольно откровенный снимок, на котором певица демонстрирует всю свою женственность и страсть.
В кадре Тина Кароль появилась в черном топе и провокационной позе, выставив на всеобщее обозрение стройные длинные ножки и упругие ягодицы. При этом часть лица артистка спрятала за золотистыми волосами, которые распустила.
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Свой страстный образ звезда дополнила красной помадой.
Надо сказать, что выглядела она, как настоящая женщина вамп.
Фанаты не пришло мимо и отреагировали на жаркий снимок восторженными комментариями.
"Ах какая женщина😍🤘.Ах бедные мужчины😎", " О, да, пожар.❤️", "Мама кошка", "Здесь же могут гулять дети. 😊",- пишут в сети.
Ранее мы писали, что Тина Кароль хвастнула фигурой в откровенном платье с вырезом на груди. Артистка просто обожает такие наряды.
Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: «Ауф, какая волчица…».
Как сообщала Politeka, Тина Кароль пикантными вырезами сразила наповал зрителей "Танців з зірками".
Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "Танцям з зірками", реакция артистки удивила.