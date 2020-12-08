Украинская певица Тина Кароль рассказала, как жила до того, как стала знаменитой

Кароль в 14 лет убежала из родного Ивано-Франковска в Киев. Приехала поступать в музыкальное училище. Она жила в общежитии. Денег, которые давали родители на жизнь в столице не хватало. Поэтому девушка начала работать и уже через год вообще отказалась от родительской помощи.

«Тяжелее всего в те времена было сберечь те мизерные денежки и не потратить на все. Потому что Киев, он был намного дороже Ивано-Франковска, и я не умела распоряжаться деньгами. Я потратила все деньги, когда пошла гулять на Крещатик. После того у меня уже не было ничего в кармане, и я ездила зайцем в трамвае», - рассказала Кароль.

Соседи Тины, тогда еще Тани Либерман, по общежитию вспоминали:

«Из четырех лет учебы Таня жила у нас три с половиной, потом снимала жилье. Она была симпатичной пышкой, с шикарными волосами, эмоциональная — шумно радовалась успехам, плакала из-за неудач. Сперва ей было сложно — «притиралась» к другим девочкам. Но готовить умела, так что бытовых проблем не было», - передают словазанакомых Тины "Вести".

Похудела Кароль для роли Маргарет в мюзикле «Экватор», премьера которого состоялась в Киевском театре оперетты в 2003 году.

Напомним, что фигуристая Тина Кароль пленила судью «Мастер Шеф» Хименеса-Браво, сидеть на диете будет проще: «Шедевр».

Как сообщала Politeka, Дан Балан признался, на что пошел ради Тины Кароль, и пролил свет на их роман: «Это останется…».

Также Politeka писала, что страстная Тина Кароль без штанов бесстыдно выставила ягодицы: "Бедные мужчины".