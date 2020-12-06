Дан Балан откровенно высказался о своем романе с Тиной Кароль

С момента совместного появления двух артистов на шоу «Голос країни» поклонники не перестают находить все новые доказательства их тайного романа. Не так давно Тина и Дан даже выпустили совместную песню о любви, а также певцы любят весьма недвусмысленно намекать на заинтересованность друг другом. Тему отношений двух артистов подняла в интервью с Баланом ведущая «Светской жизни» Катя Осадчая.

Балану пришлось ответить на вопрос о том, был ли их роман с Кароль реальным и стоит ли поклонникам ждать его продолжения. Впрочем, певец явно не хотел приоткрывать завесу тайны, поэтому его ответ был очень расплывчатым.

«Пусть это останется в книге. В книге, написанной рукой гения», - заявил Балан.

В то же время, артист не постеснялся в очередной раз продемонстрировать свою привязанность к Кароль. Он признался, что смотрел шоу «Танці з зірками» только из-за нее, ведь певица была ведущей голд-рума.

«Я смотрел только ради того, чтобы увидеть, в чем же Тина вышла. Увидел и шел дальше работать», - рассказал артист.

Вероятно, такие уклончивые формулировки и противоречивые заявления певца лишь еще больше раззадорят поклонников пары, которые могут увидеть в его словах намек на реальность их отношений.

Напомним, Тине Кароль не удалось скрыть "любимого", известный продюсер раскрыл карты, фото.

Как сообщала Politeka, Дан Балан, "променявший" Тину Кароль на молодую красотку, попался Осадчей.

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