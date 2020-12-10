Кадры со счастливой Тиной Кароль в объятиях ее покойного мужа Евгения Огира растрогали украинцев, напомнив им о том, что такое настоящая любовь

Как известно, популярная украинская певица Тина Кароль была замужем всего один раз: в 2008 году она расписалась со своим продюсером Евгением Огиром. Пара была неразлучна, и вместе воспитывала сына Вениамина. Однако, в их семью пришла большая беда: у Евгения диагностировали рак желудка. После тяжелой борьбы с болезнью мужчина скончался в 2013 году.

Смерть мужа стала настоящим ударом для Кароль, от которого она долго не могла оправиться. С тех самых пор певицу ни разу не замечали в отношениях с новыми мужчинами.

Как пишет Politeka.net, трогательную историю Тины и Евгения фанаты решили увековечить в эмоциональном видео, которое было опубликовано в Инстаграм. На кадрах можно увидеть молодую Кароль, которая счастливо улыбается, когда ее целует и обнимает муж, затем певица уже в слезах стоит на сцене одна, а потом падает на пол.

Поклонники певицы не смогли сдержать своих чувств в комментариях.

«Это безумно больно!!», «Не дай Бог пережить такую потерю…», «Зато она сильная и большая молодец», «Ведь с песни слов не выбросил, жизнь и правда продолжается», - пишут люди.

Напомним, знойная Тина Кароль без лифчика превзошла саму себя, показав сокровище крупным планом.

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