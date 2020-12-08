Украинская певица Тина Кароль восхитила невероятной женственностью в ярких образах

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц Тины в Инстаграм появилось несколько фото со съемок. На одном певица спустила платье с плеч, засветив обнаженное тело. Она повернулась спиной к камере, чтобы скрыть самое интимное.

«4 года назад состоялась премьера чувственного трека Тины Кароль «Переждать». Нравится этот трек и видеоработа, в которой изображена история про ментальную связь, испытания и долгожданную встречу?», - подписали фото авторы аккаунта.

Кроме этого, на странице появились фотографии с Тиной в ретро-платьях. Красотка позировала возле холодильника, задрав платье и оголив свою стройную ножку. Также Тина примеряла голубое платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее аппетитный бюст.

«Фото с backstage атмосферной съемки коллекции от Tina Karol x Kachorovska: «Сама себе праздник», - подписали фото поклонники.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Типичная домохозяйка», «Красота наша)», «Еще на бис», «Королева», «Идеально», «Боже, какая красивая», «Какая красота, глаз не оторвать. Королева моды и красоты», «Вау», - пишут пользователи сети.

Напомним, что игривая Тина Кароль завалила молодого красавца на "Танцях з зірками", что произошло за кулисами: "Такой кайф".

Как сообщала Politeka, хулиганка Тина Кароль пленила дерзким декольте, подразнив Комарова и Винника: «Эти двое чувствуют, что…».

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