До чого ж красива жінка

Українська співачка Тіна Кароль опинилася в компанії двох прекрасних чоловіків

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці співачки з'явилося фото, на якому Тіна Кароль позувала для фото спільно з ведучим шоу «Світ навиворіт» Дмитром Комаровим і популярним співаком Олегом Винником.

Тіна була одягнена в розкішну чорну сукню, яка оголила її ніжні плечі і красиву зону декольте. Образ доповнювала масивна прикраса з перлів. Губи Тіни були нафарбовані червоною помадою. Виглядала вона чарівно, а грайливий погляд додав пікантності знімку.

Варто відзначити, що чоловіки на фото виглядали дуже задоволеними.

"Тіна Кароль в оточенні прекрасних чоловіків: Олега Винника і Дмитра Комарова", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях фанати стали обговорювати яскравий знімок, на якому зібралися три улюблені зірки.

"Прям красені!", "Ох, ці двоє так і відчувають, що поруч Королева", "О! Поруч з княгинею благородні лицарі", "Які красиві!", "Прекрасне фото", "Прекрасна Трійка", - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль показала, як створювався її номер для шоу "Танці з зірками". Як відомо, артистка під час 14 випуску виконала поппурі зі своїх пісень, яке запам'яталося глядачам більше за інші виступи зірок.

Нагадаємо, що фігуриста Тіна Кароль полонила суддю "Майстер Шеф" Хіменеса-Браво, сидіти на дієті буде простіше:"Шедевр".

Як повідомляла Politeka, Дан Балан зізнався, на що пішов заради Тіни Кароль, і пролив світло на їх роман: «це залишиться...».

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