Українська співачка Тіна Кароль захопила неймовірною жіночністю на новому знімку
Одна з найяскравіших і чарівних представниць українського шоу-бізнесу Тіна Кароль ділиться зі своєю багатомільйонною армією фанатів карколомними знімками, передає Politeka.net
Її фотографії блискавично поширюють по групах шанувальники. Так, в одній з фан-груп з'явився досить відвертий знімок, на якому співачка демонструє всю свою жіночність і пристрасть.
У кадрі Тіна Кароль з'явилася в чорному топі і провокаційній позі, виставивши на загальний огляд стрункі довгі ніжки і пружні сідниці. При цьому частину обличчя артистка сховала за золотистим волоссям, яке розпустила.
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Свій пристрасний образ зірка доповнила червоною помадою.
Треба сказати, що виглядала вона, як справжня жінка вамп.
Фанати не прийшло повз і відреагували на жаркий знімок захопленими коментарями.
"Ах яка жінка😍 🤘.Ах бідні чоловіки😎", " О, так, пожежа.❤ ️ ", "Мама кішка", " тут же можуть гуляти діти. 😊 ",- пишуть в мережі.
Раніше ми писали, що Тіна Кароль хвалилася фігурою у відвертій сукні з вирізом на грудях. Артистка просто обожнює такі наряди.
Нагадаємо, що Тіна Кароль показала топ спокусливих образів в білому, кадри гаряче вогню:»Ауф, яка вовчиця...".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль пікантними вирізами вразила наповал глядачів"Танців з зірками".
Також Politeka писала, що Кароль зробили зауваження під час підготовки до "танців з зірками", реакція артистки здивувала.