Українська співачка Тіна Кароль захопила неймовірною жіночністю на новому знімку

Одна з найяскравіших і чарівних представниць українського шоу-бізнесу Тіна Кароль ділиться зі своєю багатомільйонною армією фанатів карколомними знімками, передає Politeka.net

Її фотографії блискавично поширюють по групах шанувальники. Так, в одній з фан-груп з'явився досить відвертий знімок, на якому співачка демонструє всю свою жіночність і пристрасть.

У кадрі Тіна Кароль з'явилася в чорному топі і провокаційній позі, виставивши на загальний огляд стрункі довгі ніжки і пружні сідниці. При цьому частину обличчя артистка сховала за золотистим волоссям, яке розпустила.

Свій пристрасний образ зірка доповнила червоною помадою.

Треба сказати, що виглядала вона, як справжня жінка вамп.

Фанати не прийшло повз і відреагували на жаркий знімок захопленими коментарями.

"Ах яка жінка😍 🤘.Ах бідні чоловіки😎", " О, так, пожежа.❤ ️ ", "Мама кішка", " тут же можуть гуляти діти. 😊 ",- пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль хвалилася фігурою у відвертій сукні з вирізом на грудях. Артистка просто обожнює такі наряди.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала топ спокусливих образів в білому, кадри гаряче вогню:»Ауф, яка вовчиця...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль пікантними вирізами вразила наповал глядачів"Танців з зірками".

Також Politeka писала, що Кароль зробили зауваження під час підготовки до "танців з зірками", реакція артистки здивувала.