До чего же красивая женщина

Украинская певица Тина Кароль оказалась в компании двух прекрасных мужчин

Как передает Politeka.net, на фан-странице певицы появилось фото, на котором Тина Кароль позировала для фото совместно с ведущим шоу «Мир наизнанку» Дмитрием Комаровым и популярным певцом Олегом Винником.

Тина была одета в роскошное черное платье, которое обнажило ее нежные плечи и красивую зону декольте. Образ дополняло массивное украшение из жемчуга. Губы Тины были накрашены красной помадой. Выглядела она обворожительно, а игривый взгляд добавил пикантности снимку.

Стоит отметить, что мужчины на фото выглядели очень довольными.

«Тина Кароль в окружение прекрасных мужчин: Олега Винника и Дмитрия Комарова», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях фанаты стали обсуждать яркий снимок, на котором собрались три любимые звезды.

«Прям красавцы!», «Ох, эти двое так и чувствуют, что рядом Королева», «О! Рядом с княгиней благородные рыцари», «Какие красивые!», «Прекрасное фото», «Прекрасная тройка», - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что Тина Кароль показала, как создавался ее номер для шоу "Танці з зірками". Как известно, артистка во время 14 выпуска исполнила поппури из своих песен, которое запомнилось зрителям больше остальных выступлений звезд.

Напомним, что фигуристая Тина Кароль пленила судью «Мастер Шеф» Хименеса-Браво, сидеть на диете будет проще: «Шедевр».

Как сообщала Politeka, Дан Балан признался, на что пошел ради Тины Кароль, и пролил свет на их роман: «Это останется…».

Также Politeka писала, что страстная Тина Кароль без штанов бесстыдно выставила ягодицы: "Бедные мужчины".