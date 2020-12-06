Дан Балан відверто висловився про свій роман з Тіною Кароль

З моменту спільної появи двох артистів на шоу «Голос країни» Шанувальники не перестають знаходити все нові докази їх таємного роману. Не так давно Тіна і Дан навіть випустили спільну пісню про кохання, а також співаки люблять вельми недвозначно натякати на зацікавленість один одним. Тему стосунків двох артистів підняла в інтерв'ю з Баланом ведуча "Світського життя" Катя Осадча.

Балану довелося відповісти на питання про те, чи був їхній роман з Кароль реальним і чи варто шанувальникам чекати його продовження. Втім, співак явно не хотів відкривати завісу таємниці, тому його відповідь була дуже розпливчастою.

"Нехай це залишиться в книзі. У книзі, написаній рукою генія", - заявив Балан.

У той же час, артист не посоромився в черговий раз продемонструвати свою прихильність до Кароль. Він зізнався, що дивився шоу «Танці з зірками» тільки через неї, адже співачка була ведучою голд-руму.

"Я дивився тільки заради того, щоб побачити, в чому ж Тіна вийшла. Побачив і йшов далі працювати", - розповів артист.

Ймовірно, такі ухильні формулювання і суперечливі заяви співака лише ще більше розохотять шанувальників пари, які можуть побачити в його словах натяк на реальність їхніх стосунків.

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