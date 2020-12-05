Українська співачка Тіна Кароль розкрила, як створюються номери для шоу "Танці з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, вона стала спеціальною гостею 14 випуску і виконала поппурі зі своїх пісень. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" зірка показала процес підготовки до прямого ефіру (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

Під час свого виступу Тіна Кароль в чарівній чорній сукні прогулялася від гримерки до сцени, в подробицях показавши закулісся шоу. У якийсь момент вона навіть зустрілася з Григорієм Чапкісом, який елегантно поцілував її руку. Як виявилося, перед прямим ефіром вона тренувалася і повторювала свій шлях. У ролику поєднали кадри репетиції і фінального виступу, яке увійшло в програму.

Під час тренування співачка постала в білому ТОПі з короткими рукавами і комірцем, а також в захисній масці. У порівнянні з виступом здається, що Тіна взагалі без макіяжу. Образ довершила захисна маска, яку артистка спустила на підборіддя. Показала вона також як у просторому гірчичному костюмі відпрацьовувала енергійні танці з молодими партнерами, одного з яких поклала на підлогу.

"Історія створення номера на @tanci1plus1", - підписала вона Відео.

Користувачі соцмережі захопилися талантом Тіни і виконаній роботі на шоу:

"Тіна це прекрасно ❤️"; "Це вау, скільки роботи, сил, любові ✨ чарівна наша🤍";" спасибі вам , що поділилися з нами таким прекрасним відео 😍любимо❤❤️"; " як завжди, прекрасна✨ 😍 😍"; " така робота виконана, щоб вийшла така красива картинка. ціла історія, яку Тіна прожила.. а ми разом з нею. Найнижчий уклін ❤️"; "Чудовий номер 😍. Браво! 👏 "; "така щаслива♥♥️"; "неймовірна. Наша Малятко😍 🤤❤️"; "моя Лапочка"; "захоплююся"; "ну що за сонечко!? ️"; "Яка миленька і грайлива"; "прямо в душу"; "я такий кайф отримала від цього номера 👍 🔥 Діва, богиня😍".

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