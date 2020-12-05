Украинская певица Тина Кароль раскрыла, как создаются номера для шоу "Танці з зірками"

Как сообщает Politeka.net, она стала специальной гостьей 14 выпуска и исполнила поппури из своих песен. На своей странице в соцсети "Инстаграм" звезда показала процесс подготовки к прямому эфиру (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

Во время своего выступления Тина Кароль в обворожительном черном платье прогулялась от гримерки до сцены, в подробностях показав закулисье шоу. В какой-то момент она даже встретилась с Григорием Чапкисом, элегантно поцеловавшим ее руку. Как оказалось, перед прямым эфиром она тренировалась и повторяла свой путь. В ролике совместили кадры репетиции и финального выступления, которое вошло в программу.

Во время тренировки певица предстала в белом топе с короткими рукавами и воротничком, а также в защитной маске. По сравнению с выступлением кажется, что Тина вообще без макияжа. Образ довершила защитная маска, которую артистка спустила на подбородок. Показала она также как в просторном горчичном костюме отрабатывала энергичные танцы с молодыми партнерами, одного из которых уложила на пол.

"История создания номера на @tanci1plus1", - подписала она видео.

Пользователи соцсети восхитились талантом Тины и проделанной работе на шоу:

"Тина это прекрасно ❤️"; "Это вау, сколько работы, сил, любвиииии ✨ волшебная наша 🤍"; "Спасибо вам , что поделились с нами таким прекрасным видео 😍любим🥰❤️"; "как всегда, прекрасна ✨😍😍"; "такая работа проделана, чтобы получилась такая красивая картинка. целая история, которую Тина прожила.. а мы вместе с ней. Нижайший поклон ❤️"; "Восхитительный номер 😍. Браво! 👏"; "такая счастливая🥺♥️"; "Невероятная. Наша малышка 😍🤤❤️"; "Моя лапочка"; "восхищаюсь"; "Ну что за солнышко!? 😍💛☀️"; "Какая миленькая и игривая"; "Прямо в душу"; "Я такой кайф получила от этого номера👍🔥дива, богиня😍".

Напомним, что Кароль на "Мастер Шеф" дала полюбоваться своим "лакомством" в декольте, Эктор в восторге: "Сумасшедшая..."

Как сообщала Politeka, Тина Кароль пикантными вырезами сразила наповал зрителей"Танцев со звездами".

Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "танцам со звездами", реакция артистки удивила.