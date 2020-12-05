Популярная украинская певица Тина Кароль нарвалась на критику из-за своего нового образа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Эктора Хименес-Браво.

Так, Эктор опубликовал фотографию с Кароль, сделанную на шоу "Мастер Шеф".

Он поделился, что Кароль стала гостьей на проекте, и разместил новую фотографию с ней.

"Юбилейный сезон поражает приятными встречами. Теперь к нам на кухню пожаловала несравненная Тина Кароль. Какая безумная энергетика идет от этой красавицы. Хорошо, что парень в проекте остался один, а то бы все голову потеряли и оставили бы нас голодными!" - написал он.

На новой фотографии Кароль позирует в довольно смелом кожаном платье бежевого цвета, которое очень подчеркивает грудь. Свой образ Кароль дополнила макияжем в похожих нюдових оттенках, что для нее редкость, ведь обычно она отдает предпочтение яркой красной помаде.

В комментариях обратили внимание на наряд певицы, который не всем пришелся по душе.

"Какое ужасное платье", "И тут она...", "Самая любимая моя Тиночка", "Согласна. Включила впервые этот сезон и сначала подумала, что он женский. Где мужчины?", "Надоела, дерзкая жаба", "Ждем", - пишут в комментариях.

Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: "Ауф, какая волчица...".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль пикантными вырезами сразила наповал зрителей"Танцев со звездами".

Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "танцам со звездами", реакция артистки удивила.