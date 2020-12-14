Украинская певица Тина Кароль покорила внешностью

Звезда пленит красотой своих поклонников, сообщает Politeka.net. Пользователи сети любуются знаменитостью, подлавливая ее в самые интересные моменты.

В этот раз в одной из фан-групп появился коллаж, соединивший кадры с Тиной, на которых она будто светится от счастья.

Звезда широко улыбалась, а ее взгляд завораживал.

"Доброе утро! Давайте сделаем этот день счастливым, радостным и наполненным улыбками дорогих нашему сердцу людей!", - написали авторы поста.

За шесть часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Сияет, значит будет добрым, добавив нотку нам с утра, в созвездьи нашей королевы, проснулись все, и нам пора 🤩🌹✋", "Доброе утро семья!❤️", "Самая красивая и искренняя улыбка 💕", "Доброе утро, тёплого и хорошего дня", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль появилась на новом фото в элегантном платье по фигуре и очаровала своей нежной улыбкой.

Звезда выбрала наряд ледяного-голубого оттенка длины миди с корсетным лифом. Платье подчеркнуло роскошную зону декольте певицы, а поясок - тонкую фигуру. Кроме того, певица выбрала золотые босоножки с изящным ремешком. Певица красиво уложила волосы в объемные локоны.

Напомним, Тина Кароль позировала на заднем сидении, показав свои роскошные прелести крупным планом. Благодаря большому люку салон авто оказался хорошо освещен, и поклонники смогли во всех деталях рассмотреть, что находится внутри декольте Тины Кароль. Судя по кадрам, артистка не надела под платье бюстгальтер.

Напомним, что фигуристая Тина Кароль пленила судью «Мастер Шеф» Хименеса-Браво, сидеть на диете будет проще: «Шедевр».

Как сообщала Politeka, как выглядела и как выживала Тина Кароль без денег и славы, редкие кадры: "В 14 лет убежала из..."

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