Украинская певица Тина Кароль впечатлила ярким образом, который пришелся по душе ее поклонникам
Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль обожает эффектные наряды, которые подчеркивают ее аппетитные формы и соблазнительные изгибы. Поклонники сходят с ума, наблюдая, как артистка меняет один брендовый наряд на другой, демонстрируя свою женственную фигуру.
Так, певица снова ошеломила своим безупречным образом, которым похвасталась в сети Instagram.
Так, певица появилась на новом фото в элегантном платье по фигуре и очаровала своей нежной улыбкой.
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Звезда выбрала наряд ледяного-голубого оттенка длины миди с корсетным лифом. Платье подчеркнуло роскошную зону декольте певицы, а поясок - тонкую фигуру. Кроме того, певица выбрала золотые босоножки с изящным ремешком. Певица красиво уложила волосы в объемные локоны и предпочла свой фирменный макияж с акцентом на губы.
Поклонники остались в восторге от сексапильного образа своей любимицы и осыпали ее комплиментами. Многие задавались вопросом, когда она снова выйдет замуж и называли Дана Балана лучшей кандидатурой:
"Не,.. ну все таки интересно и когда же эта красавица выйдет замуж", "Дан Балан конечно очень крутая кандидатура, но что то не верится;)", "Гармоничная Женщина", "Какая красивая", "Самая милая девушка в Украине".
Напомним, что разгоряченная Тина Кароль приспустила платье, под которым не оказалось ничего: «Еще на бис».
Как сообщала Politeka, главная поклонница Кароль ошарашила сходством со звездой, фото "сестричек": "Две Тины".
Также Politeka писала, что трагедия Тины Кароль потрясла украинцев, не дай Бог пережить такое: "Больно".