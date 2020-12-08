Українська співачка Тіна Кароль захопила неймовірною жіночністю в яскравих образах
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Тіни в Instagram з'явилося кілька фото зі зйомок. На одному співачка спустила сукню з плечей, засвітивши оголене тіло. Вона повернулася спиною до камери, щоб приховати найінтимніше.
"4 роки тому відбулася прем'єра чуттєвого треку Тіни Кароль «перечекати». Подобається цей трек і відеоробота, в якій зображена історія про ментальний зв'язок, випробування і довгоочікувану зустріч?",- підписали фото автори аккаунта.
Крім цього, на сторінці з'явилися фотографії з Тіною в ретро-сукнях. Красуня позувала біля холодильника, задерши сукню і оголивши свою струнку ніжку. Також Тіна приміряла блакитну сукню з глибоким декольте, яка підкреслила її апетитний бюст.
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"Фото з backstage атмосферної зйомки колекції від Tina Karol x Kachorovska: "Сама собі свято", - підписали фото шанувальники.
У коментарях красуні залишили масу приємних слів.
"Типова Домогосподарка», «Краса наша)», «ще на біс», «Королева», «ідеально», «Боже, яка красива", "Яка краса, очей не відірвати. Королева моди і краси», «Вау», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що грайлива Тіна Кароль завалила молодого красеня на "Танцях з зірками", що сталося за лаштунками:"такий кайф".
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