Кадри зі щасливою Тіною Кароль в обіймах її покійного чоловіка Євгена Огіра зворушили українців, нагадавши їм про те, що таке справжнє кохання

Як відомо, популярна українська співачка Тіна Кароль була одружена всього один раз: у 2008 році вона розписалася зі своїм продюсером Євгеном Огіром. Пара була нерозлучна, і разом виховувала сина Веніаміна. Однак, в їх сім'ю прийшла велика біда: у Євгена діагностували рак шлунка. Після важкої боротьби з хворобою чоловік помер у 2013 році.

Смерть чоловіка стала справжнім ударом для Кароль, від якого вона довго не могла оговтатися. З тих самих пір співачку жодного разу не помічали у стосунках з новими чоловіками.

Як пише Politeka.net, зворушливу історію Тіни і Євгена фанати вирішили увічнити в емоційному відео, яке було опубліковано в Instagram. На кадрах можна побачити молоду Кароль, яка щасливо посміхається, коли її цілує і обіймає чоловік, потім співачка вже в сльозах стоїть на сцені одна, а потім падає на підлогу.

Шанувальники співачки не змогли стримати своїх почуттів в коментарях.

"Це шалено боляче!!", "Не дай Бог пережити таку втрату...", "зате вона сильна і велика молодець", "адже з пісні слів не викинув, життя і правда триває", - пишуть люди.

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