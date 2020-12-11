Найактивніша прихильниця Тіни Кароль показала спільні фото з кумиром, вразивши своєю схожістю зі співачкою

Любителі Кароль сформували один з найактивніших фан-клубів в Україні, за яким періодично стежить і сама співачка. Як пише Politeka.net, в одній із фанатських спільнот в Instagram визначилися з найактивнішою прихильницею співачки.

"Вітаємо Аліну Липницьку зі званням Фантінівця року! Ти велика розумничка, спасибі за те добро, що ти зробила для Фантіни. Любимо і цінуємо! Далі більше", - йдеться в публікації.

На сторінці з'явилися і фотографії самої дівчини, на яких вона позує з Кароль на різних заходах. Помітно, що юна красуня прагне наслідувати свому кумиру: у дівчини світле волосся, яке вона завиває великими локонами, як і Кароль, а також схожа манера наносити макіяж з акцентом на червоні губи.

Судячи з усього, Аліна дійсно віддана фанатка, адже у неї зібралася вже солідна колекція спільних фото з Тіною.

У мережі не могли не відзначити схожість двох красунь.

"вітаю, ти заслужила, любимо!", "Найкрасивіші!!! Це найкраща премія! Це найкращий вибір!", "Два сонечка", "дуже схожі", "Сестрички", "дві Тіни", "дві королеви", "які зайчики", - пишуть люди.

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