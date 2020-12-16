Певица Тина Кароль обворожила смелым образом на закулисных кадрах

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 35-летней звезды в Инстаграм опубликавано свежее видео, в котором певица предстала за кулисами 11-го сезона шоу "Голос країни" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Тина навела на себя камеру, пленив пышными формами в "торчащем" декольте с безумным V-образным вырезом.

Девушка была в бежевом кожаном платье и с повязкой на голове в тон наряда. Волосы красотка традиционно слегка подкрутила, а также нанесла нежный макияж в бронзово-лиловых тонах со смоки-эффектом.

"Наша Богиня❤", - подписал кадры автор поста.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, вспомнив также бывшего коллегу Кароль, судью 10-го сезона "Голоса", певца Дана Балана, с которым ей приписывают "тайный" роман.

"Королева красоты❤️"

"Да чего уж там, не зазнавайтесь😊"

"Тиночка, если бы не ты, я бы не смотрела 11сезон..." - "тоже буду смотреть Голос только ради Тины!❤❤💜😍" - "А я буду как Данчик, посмотрю как одета Тина и перейду на другой канал, где фильм о любви💕"

"На тебя хочется и хочется смотреть!!! ❤️"

"Забыла улыбнуться..."

Напомним, в этом году судейские кресла в "Голосе" заняли Кароль, MONATIK, Олег Винник и Надежда Дорофеева. Привычную роль ведущего выполнит Юрий Горбунов.

Ранее мы сообщали, в Сети появилось видео, как Тина прихорашивается перед съемками "Голоса". Девушка появилась в кадре в черном халатике, с одной пикантной "изюминкой" - не надела бюстгальтера, и уже в знакомой повязке на голове.

Напомним, что главная поклонница Кароль ошарашила сходством со звездой, фото "сестричек": "Две Тины".

Как сообщала Politeka, сердцеедка Тина Кароль покорила идеальной внешностью крупным планом: "Самая красивая".

Также Politeka писала, что Тина Кароль превратилась в горячую искусительницу, заставив говорить о замужестве: «Дан Балан крутая кандидатура».