Украинская звезда Тина Кароль заинтриговала подготовкой к новому шоу

Как сообщает Politeka.net, на фан-страничке Тины в Инстаграм опубликовали видео из гриммерки, которое Кароль выкладывала в своих сторис. Певица с необычной ретро-прической сидела в кресле, пока визажист делала ей скулы при помощи бронзатора.

«Наша Богиня!», - подписали видео авторы аккаунта.

За день пост посмотрели почти пять тысяч раз. В комментариях стали обсуждать новый образ Кароль, а также проект «Голос країни», к съемкам в котором, вероятнее всего, и готовилась Тина.

«Чё это за перцовый баллончик? Объясните мне пожалуйста, а то я немного далёкая», «Богиня», «На съёмках голоса?», «Там Каменских что-то снимала. Боже, только не с ней», «готовится к встрече с Даником, красивая такая», «Ещё до бала далеко, но королева вся на взводе», «Главное помнить о своих...Всё снять и выложить», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что на видео Тина позировала в платье или халатике с очень глубоким декольте. Было видно, что под наряд артистка не стала надевать нижнее белье. На голове у нее красовалась зеленая повязка, которая ей очень подошла.

Сама Тина не стала раскрывать секрет, промолчав, к какому шоу она готовится.

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