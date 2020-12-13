Українська співачка Тіна Кароль вразила яскравим образом, який припав до душі її шанувальникам

Як повідомляє Politeka.net, Тіна Кароль обожнює ефектні наряди, які підкреслюють її апетитні форми і спокусливі вигини. Шанувальники божеволіють, спостерігаючи, як артистка змінює один брендовий наряд на інший, демонструючи свою жіночну фігуру.

Так, співачка знову приголомшила своїм бездоганним образом, яким похвалилася в мережі Instagram.

Так, співачка з'явилася на новому фото в елегантній сукні по фігурі і зачарувала своєю ніжною посмішкою.

Зірка вибрала наряд крижаного-блакитного відтінку довжини міді з корсетним ліфом. Сукня підкреслила розкішну зону декольте співачки, а поясок - тонку фігуру. Крім того, співачка обрала золоті босоніжки з витонченим ремінцем. Співачка красиво поклала волосся в об'ємні локони і віддала перевагу своєму фірмовому макіяжу з акцентом на губи.

Шанувальники залишилися в захваті від сексапільного образу своєї улюблениці і обсипали її компліментами. Багато хто задавалися питанням, коли вона знову вийде заміж і називали Дана Балана кращою кандидатурою:

"Не,.. ну все таки цікаво і коли ж ця красуня вийде заміж", "Дан Балан звичайно дуже крута кондидатура, але щось не віриться;)", "гармонійна жінка", "яка красива", "наймиліша дівчина в Україні".

Нагадаємо, що розпалена Тіна Кароль приспустила сукню, під якою не виявилося нічого:"ще на біс".

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