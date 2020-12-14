Українська співачка Тіна Кароль підкорила зовнішністю

Зірка полонить красою своїх шанувальників, повідомляє Politeka.net. Користувачі Мережі милуються знаменитістю, підловлюючи її в найцікавіші моменти.

Цього разу в одній з фан-груп з'явився колаж, що з'єднав кадри з Тіною, на яких вона ніби світиться від щастя.

Зірка широко посміхалася, а її погляд заворожував.

"Доброго ранку! Зробімо цей день щасливим, радісним і наповненим посмішками дорогих нашому серцю людей!",- написали автори поста.

За шість годин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Сяє, значить буде добрим, додавши нотку нам з ранку, в сузір'ї нашої королеви, прокинулися всі, і нам пора🤩 🌹 ✋", " доброго ранку Сім'я!❤ ️ ", "Найкрасивіша і щира посмішка💕"," Доброго ранку, теплого і гарного дня", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль з'явилася на новому фото в елегантній сукні по фігурі і зачарувала своєю ніжною посмішкою.

Зірка вибрала наряд крижаного-блакитного відтінку довжини міді з корсетним ліфом. Сукня підкреслила розкішну зону декольте співачки, а поясок - тонку фігуру. Крім того, співачка вибрала золоті босоніжки з витонченим ремінцем. Співачка красиво уклала волосся в об'ємні локони.

Нагадаємо, Тіна Кароль позувала на задньому сидінні, показавши свої розкішні принади крупним планом. Завдяки великому люку салон авто виявився добре освітлений, і шанувальники змогли у всіх деталях розглянути, що знаходиться всередині декольте Тіни Кароль. Судячи з кадрів, артистка не одягла під сукню бюстгальтер.

Нагадаємо, що фігуриста Тіна Кароль полонила суддю "Майстер Шеф «Хіменеса-Браво, сидіти на дієті буде простіше:»Шедевр".

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