Популярная украинская певица Тина Кароль очень бережно относится к своей личной жизни

Тина старается не говорить о личной жизни и не показывает быт, избегая лишнего внимания. Тем не менее, артистка любит рассказывать о сыне, которым очень гордится. Звезда видит в нем настоящего мужчину, поэтому растит мальчика самостоятельным, учит его брать на себя ответственность.

Недавно в сети решили показать детское фото самой артистки и архивное фото Вениамина, выступающего на утреннике, как и его мама когда-то. Сама звезда в образе снежинки выглядела удивительно мило, а ее ребенок в костюме зайчика сразил сеть.

"Когда с сыном на одной волне😜", - сообщается под фото.

В интервью Кароль не раз отмечала, что никогда не поднимала руку на своего сына Вениамина, считая его личностью и воспитывая в комфортной обстановке с рождения.

"Я его никогда не била... Я сама получала нормально... Считаю, что это не правильно, это какая-то слабость интеллекта. Когда вы бьете своего ребенка ремнем – это слабость вашего интеллекта. Вы должны объяснить разницу между тем и другим", - пояснила свою позицию певица.

Своей основной задачей Кароль считает воспитать в своем сыне личность, чтобы он смотрел на мир без внутренних ущемлений и ограничений, как это было в детстве звезды когда-то.

Также недавно Кароль рассказала, каким лично для нее стал 2020 год и чему он ее научил.

Она рассказала, что из-за всех потрясений прошлого года ей пришлось реструктуризировать свою компанию и заняться другими делами. Так, по словам певицы, теперь они активно помогают новому бизнесу, который из-за карантина переживает не лучшие времена.

«Мы создали целую линейку товаров, которые реально вызывают классный отклик у покупателей. Также написала новый альбом. Для меня этот год - год развенчивания иллюзий. И это здорово. В 2021-й верю меньше, чем в 2020-й, поэтому я закалилась», - подчеркнула звезда.

Напомним, Тина Кароль удивила жестким ответом на претензии Поляковой: "Не дай бог услышать, что на твоем концерте...".

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