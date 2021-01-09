Популярная украинская певица Тина Кароль очень бережно относится к своей личной жизни
Тина старается не говорить о личной жизни и не показывает быт, избегая лишнего внимания. Тем не менее, артистка любит рассказывать о сыне, которым очень гордится. Звезда видит в нем настоящего мужчину, поэтому растит мальчика самостоятельным, учит его брать на себя ответственность.
Недавно в сети решили показать детское фото самой артистки и архивное фото Вениамина, выступающего на утреннике, как и его мама когда-то. Сама звезда в образе снежинки выглядела удивительно мило, а ее ребенок в костюме зайчика сразил сеть.
"Когда с сыном на одной волне😜", - сообщается под фото.
Экс-муж Лорак оставил любовницу и вернулся в Москву ради семьи: кадры "воссоединения"
71-летняя Пугачева ошеломила откровенным нарядом и худобой рядом с экс-любовником: "Ну просто..."
"Невосполнимая утрата": скончался легендарный советский актер, покоривший сердца миллионов
Стихия атаковала Харьков, люди не могут покинуть город: что происходит
В Одессу придут морозы со снегом, синоптики назвали даты: "самым холодным днем будет..."
В интервью Кароль не раз отмечала, что никогда не поднимала руку на своего сына Вениамина, считая его личностью и воспитывая в комфортной обстановке с рождения.
"Я его никогда не била... Я сама получала нормально... Считаю, что это не правильно, это какая-то слабость интеллекта. Когда вы бьете своего ребенка ремнем – это слабость вашего интеллекта. Вы должны объяснить разницу между тем и другим", - пояснила свою позицию певица.
Своей основной задачей Кароль считает воспитать в своем сыне личность, чтобы он смотрел на мир без внутренних ущемлений и ограничений, как это было в детстве звезды когда-то.
Также недавно Кароль рассказала, каким лично для нее стал 2020 год и чему он ее научил.
Она рассказала, что из-за всех потрясений прошлого года ей пришлось реструктуризировать свою компанию и заняться другими делами. Так, по словам певицы, теперь они активно помогают новому бизнесу, который из-за карантина переживает не лучшие времена.
«Мы создали целую линейку товаров, которые реально вызывают классный отклик у покупателей. Также написала новый альбом. Для меня этот год - год развенчивания иллюзий. И это здорово. В 2021-й верю меньше, чем в 2020-й, поэтому я закалилась», - подчеркнула звезда.
Напомним, Тина Кароль удивила жестким ответом на претензии Поляковой: "Не дай бог услышать, что на твоем концерте...".
Как сообщала Politeka, Кароль в образе роковой дивы устроила бесконтрольный соблазн перед мужчинами.
Также Politeka писала, что Тина Кароль в простом платье поразила внешним видом на праздники