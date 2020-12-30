Популярная украинскаяпевица Тина Кароль по-настоящему зажгла на новогоднем концерте
В этом году звезды приняли участие в съемках новогодних шоу задолго до праздника. Чтобы отснять концертную программу в условиях карантина, артисты работали в новом для них режиме. Также поклонники решили напомнить, как выглядело предыдущее выступлением их любимой артистки.
Не обошлось и без пикантных моментов. Все дело в том, что поклонники в комментариях под архивным роликом Тины заметили моменты, в которых мелькал и Дан Балан. С артистом Кароль приписывали бурный роман и во время их совместных съемок на шоу «Голос» между парой было немало неоднозначных моментов.
Так, в ролике Тина зажгла на сцене со своей подтанцовкой и устроила «дикие» танцы в красном дизайнерском наряде. Привычная прическа и макияж с красной помадой завершили идеальный новогодний образ певицы.
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
Деми Роуз побаловала своим пышным бесстыдством в соблазнительном декольте: "Ух, как эффектно!"
Остановилось сердце известной журналистки, украинцы скорбят: "Не дожила четыре дня до..."
Дикусар из "Танці з зірками" разболтал секрет о браке с Билык, признание танцора: "Я Иру часто..."
Похудевшая Наташа Королева, сбежав от Тарзана, поразила новой внешностью: "Маленькая страна оказалась..."
«Поднимаем себе новогоднее настроение😍💃», - сказано под роликом.
Вот как реагируют в сети:
«НежДанчик в тему😍😘❣️ настроение подняли😂😍❤️;НеожиДАНно однако🤪 Любимки😍; НеожиДАНный выбор песни 😻😹; НеожиДАНно прекрасно😂🙈💜; Как неожиданно и приятно 🥰💜; настроение поднято до небес, какой же прекрасный номер, а сколько с ним воспоминаний...🦅💜🕊; Неожиданно конечно 🤯😍; Как же они смотрят друг на друга❤️😍😊; будто Maruv отжигает 😊😄❤️».
Ранее мы сообщали, внимательные поклонники певицы заметили любопытную деталь, когда она принимала участие в одной из программ на украинском телевидении. Кароль появилась в эфире в бордовом пиджаке, который, казалось, был ей немного великоват.
И это неудивительно - ранее в таком же пиджаке был замечен ее бывший коллега по "Голосу країни" певец Дан Балан. Самое интересное, что Тине приписывали "тайный" роман с последним.
Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: «Ауф, какая волчица…».
Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "Танцям з зірками", реакция артистки удивила