Популярная украинскаяпевица Тина Кароль по-настоящему зажгла на новогоднем концерте

В этом году звезды приняли участие в съемках новогодних шоу задолго до праздника. Чтобы отснять концертную программу в условиях карантина, артисты работали в новом для них режиме. Также поклонники решили напомнить, как выглядело предыдущее выступлением их любимой артистки.

Не обошлось и без пикантных моментов. Все дело в том, что поклонники в комментариях под архивным роликом Тины заметили моменты, в которых мелькал и Дан Балан. С артистом Кароль приписывали бурный роман и во время их совместных съемок на шоу «Голос» между парой было немало неоднозначных моментов.

Так, в ролике Тина зажгла на сцене со своей подтанцовкой и устроила «дикие» танцы в красном дизайнерском наряде. Привычная прическа и макияж с красной помадой завершили идеальный новогодний образ певицы.

«Поднимаем себе новогоднее настроение😍💃», - сказано под роликом.

Вот как реагируют в сети:

«НежДанчик в тему😍😘❣️ настроение подняли😂😍❤️;НеожиДАНно однако🤪 Любимки😍; НеожиДАНный выбор песни 😻😹; НеожиДАНно прекрасно😂🙈💜; Как неожиданно и приятно 🥰💜; настроение поднято до небес, какой же прекрасный номер, а сколько с ним воспоминаний...🦅💜🕊; Неожиданно конечно 🤯😍; Как же они смотрят друг на друга❤️😍😊; будто Maruv отжигает 😊😄❤️».

Ранее мы сообщали, внимательные поклонники певицы заметили любопытную деталь, когда она принимала участие в одной из программ на украинском телевидении. Кароль появилась в эфире в бордовом пиджаке, который, казалось, был ей немного великоват.

И это неудивительно - ранее в таком же пиджаке был замечен ее бывший коллега по "Голосу країни" певец Дан Балан. Самое интересное, что Тине приписывали "тайный" роман с последним.

Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: «Ауф, какая волчица…».

Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "Танцям з зірками", реакция артистки удивила