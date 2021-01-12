Тина Кароль в разгар пандемии нашла способ зарабатывать десятки тысяч долларов, вне зависимости от концертов и корпоративов

В то время как другие звезды украинского шоу-бизнеса жалуются, что не могут зарабатывать концертами как раньше, Кароль продолжает щеголять в роскошных дизайнерских нарядах, а полгода назад даже приобрела 2 Га земли в Карпатах. Об этом со ссылкой на реестр недвижимости сообщает телеканал Kyiv Live.

Как сообщается в материале, обычный гонорар Тины за корпоратив составляет от 20 до 25 тысяч долларов. Впрочем, из-за ситуации в мире даже у топовых звезд в прошлом году было совсем мало выступлений.

Как выяснилось, на свои нескромные траты Кароль в последнее время зарабатывает рекламой известного бренда. Биллборды с красоткой можно заметить по всему Киеву.

«Улыбается артистка не просто так», - подчеркивается в материале.

По данным инсайдеров, за такую масштабную рекламную кампанию можно получить никак не меньше обычных гонораров Тины, а учитывая ее уровень, звезда вполне могла запросить и 100, и 200 тысяч долларов.

Впрочем, помимо этой кампании Кароль выступала лицом и менее известных брендов, а также запускала в продажу и собственные продукты.

Напомним, Тина Кароль в супероткровенном платье выставила бюст на всеобщее обозрение: "Боже, мурашки по коже".

Как сообщала Politeka, конфликт вспыхнул между Тиной Кароль и Осадчей, выяснились подробности: "Развернулась и ушла".

Также Politeka писала, что Тина Кароль без штанов задрала ножки выше головы, затмив Лорак и Лободу: "Богиня сцены в деле".